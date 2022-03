Brasil fecha as Eliminatórias com goleada contra a Bolívia e melhor campanha da história

Seleção fez 4 a 0 em La Paz, nesta terça-feira, e terminou invicta e na primeira posição geral

EFE/Martín Alipaz Bruno Guimarães marcou um dos gols da vitória da seleção



Na altitude de La Paz, na Bolívia, a seleção brasileira masculina enfrentou os donos da casa na última rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo e goleou por 4 a 0. O Brasil fecha a eliminatória com a melhor campanha da história – 14 vitórias e três empates em 17 jogos disputados, tendo feito 39 gols e tomado apenas cinco. Depois das críticas de Tite pelas condições climáticas da cidade, o Brasil fez um jogo mais lento do que o habitual, mas mesmo assim conseguiu a vitória. Aos 23 minutos, Bruno Guimarães fez belo jogada pelo meio, tocou para Lucas Paquetá que bateu na saída do goleiro e abriu o placar. Aos 44 minutos, Richarlison aproveitou cruzamento de Antony e fez o segundo. Aos 20 minutos do segundo tempo, Bruno Guimarães pegou de primeira e chutou para o gol, ampliando para 3 a 0. Richarlison ainda fez mais um nos acréscimos, fechando o placar em 4 a 0. O Brasil ainda pode jogar contra a Argentina, na Austrália, para compensar o jogo cancelado sexta rodada. A equipe fará amistosos em duas Datas Fifa antes da estreia no Mundial em novembro, no Catar.