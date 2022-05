Brasil terá dois árbitros e cinco auxiliares na Copa do Mundo de 2022

Pela primeira vez desde 1950, o país terá dois juízes principais em um Mundial

César Greco/ Agência Palmeiras Raphael Claus foi chamado para representar o Brasil na Copa do Mundo de 2022



A Fifa divulgou na manhã desta quinta-feira, 19, a lista dos árbitros, auxiliares e os responsáveis pelo VAR para trabalhar na Copa do Mundo de 2022, que acontecerá entre 21 de novembro e 18 de dezembro, no Catar. Pela primeira vez desde o Mundial de 1950, o país terá dois juízes principais: o paulista Raphael Claus e o goiano Wilton Pereira Sampaio. Além de disso, cinco “bandeirinhas” brasileiros estarão na badalada competição: Neuza Back, Bruno Boschilia, Rodrigo Figueiredo, Bruno Pires e Danilo Simon. Nenhum representante do Brasil estará na cabine do árbitro de vídeo. Ao todo, foram convocados 36 juízes, 69 assistentes e 24 árbitros que ficarão no VAR.