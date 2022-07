Brasil vence mais uma e se garante na semifinal da Copa América feminina

Seleção goleou a Venezuela por 4 a 0 e chegou à terceira vitória em três jogos

Thais Magalhães/CBF Bia Zaneratto abriu o placar ainda no primeiro tempo



A seleção brasileira está classificada para a semifinal da Copa América feminina. Nesta segunda-feira, 18, a equipe garantiu a vaga antecipadamente com três vitórias consecutivas. Até o momento, o Brasil marcou 11 gols e não tomou nenhum. O 4 a 0 contra a Venezuela mostrou a seleção mais atenta no segundo tempo. Aos 21 minutos, Bia Zaneratto aproveitou cruzamento de Tamires e cabeceou para o gol. Depois da vantagem, as brasileiras diminuíram o ritmo, as venezuelanas se soltaram e chegaram a assustar a goleira Lorena. No segundo tempo, o cenário foi outro e o Brasil deslanchou. Logo aos seis minutos, em contra-ataque armado por Bia Zaneratto, Ary Borges recebeu, bateu colocado e ampliou. Aos 14, Debinha cabeceou sozinha na pequena área e fez o terceiro. Artilheira da era Pia, Debinha fez mais um aos 21 minutos depois de caneta na adversária. O Brasil ainda joga contra o Peru, na próxima quinta-feira, 21, às 21h (horário de Brasília) antes da semi que está marcada para terça-feira, dia 26, às 21h. A equipe de Pia Sundhage busca o oitavo título do torneio.