Brasil vence Venezuela por 1 a 0 e mantém 100% de aproveitamento nas Eliminatórias

Firmino marcou o único gol da partida; seleção está em primeiro na tabela de classificação após três rodadas

Reprodução/ Twitter Roberto Firmino marcou o único gol da partida



Nesta sexta-feira, 13, a seleção brasileira masculina recebeu a Venezuela no estádio do Morumbi, em São Paulo, para a disputa da terceira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar de 2022. O jogo foi bem fraco em questão técnica, mas o Brasil teve mais chances. No primeiro tempo, a seleção teve um gol marcado por Richarlison anulado pelo VAR e chegou a marcar uma segunda vez, mas o lance teve falta no zagueiro e não valeu. No retorno do intervalo, aos 9 minutos, o árbitro checou um possível pênalti para o Brasil, mas não marcou nada. Sem grandes chances para nenhum dos dois lados, o jogo estava morno até que aos 21 minutos, a bola sobrou na pequena área para Firmino, que empurrou para o fundo das redes e abriu o placar.

Para o jogo, a seleção teve sete desfalques/desconvocação: Militão, Gabriel Menino e Casemiro (com Covid-19), Rodrigo Caio, Phelippe Coutinho, Fabinho e Neymar (lesionados). No final da partida, Renan Lodi teve um choque de cabeça e foi substituído. Com a vitória, o Brasil continua na primeira posição da tabela com 9 pontos, 3 a mais do que a Argentina que segue na segunda colocação. A seleção volta a entrar em campo na próxima terça-feira, 17, contra o Uruguai (quarto colocado), em Montevidéu, pela quarta rodada das Eliminatórias.