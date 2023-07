Brasil 1 x 0 Panamá: Acompanhe minuto a minuto a estreia da seleção na Copa do Mundo Feminina

Jogo acontece em Adelaide, na Austrália, e é válido pela primeira rodada do Grupo F

Thais Magalhães/CBF Brasil estreia contra o Panamá na Copa do Mundo Feminina



28′ – Tamires força passe por dentro para Debinha, mas a bola fica com a goleiro do Panamá.

27′ – Luana tenta inversão para Antônia, mas joga direto para a lateral.

25′ – Confira como foi o gol de Ary Borges abaixo:

Brasil 1×0 Panama ⚽️ Ary Borges

23′ – Bia Zaneratto solta uma bomba, mas a bola fica na marcação panamenha.

22 –

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! O PRIMEIRO GOL DO BRASIL NESSA COPA É SEU, ARY! VAMOOS! pic.twitter.com/QBuIKV5cTG — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) July 24, 2023

21′ – Mesmo em desvantagem no placar, Panamá não ameaça sair de seu campo de defesa.

19′ – Ary Borges não conseguiu esconder a emoção e foi às lágrimas na comemoração.

18′ – GOOOOOOOOOOOL! É DO BRASIL! É DE ARY BORGES! Meio-campista entra na área, aproveita cruzamento de Debinha e testa para o fundo das redes. É o primeiro da seleção brasileira na Copa

17′ – UHH! Debinha bate falta com categoria, mas a bola passa à direita do gol do Panamá.

16′ – Falta perigosa! Bia Zaneratto é derrubada perto da meia-lua. Excelente oportunidade para o Brasil abrir o placar!

15′ – Lauren aproveita levantamento, mas cabeceia com pouco equilíbrio e não leva perigo. Tiro de meta para o Panamá.

14′ – Adriana faz jogada individual pela esquerda e levanta na área. Defesa do Panamá tira de qualquer maneira e joga para escanteio.

12′ – Bia Zaneratto dá cavadinha para Debinha, mas o passe sai forte e a bola fica com a goleira Bailey.

10′ – Os dez minutos inicias são de pressão brasileira. Além de ter 70% de posse de bola, a seleção brasileira consegue entrar na área panamenha com facilidade e vai criando chances de gol.

09′ – Debinha rouba bola no ataque, invade a área e é desarmada.

08′ – PASSOU PERTO! Bia Zaneratto tabela com Ary Borges, bate de fora da área e quase acerta o ângulo. Seria um golaço!

07′ – Falta nela! Debinha sofre entrada forte e recebe falta no campo de ataque da seleção.

05′ – PRESSÃO! Antônia aproveita sobra dentro da área e experimenta. A bola sobe muito e vai direto para linha de fundo.

03′ – MAIS BRASIL! Debinha aproveita cruzamento de Antônia e cabeceia por cima do gol

01′ – UHH! Logo no primeiro lance, Adriana recebe de Debinha entra na área e chuta firme, mas para na goleira Bailey. Boa chance da Canarinho!

COMEÇA O 1º TEMPO – Apita a árbitra! A bola está rolando para Brasil x Panamá.

PRÉ-JOGO: Já o Panamá faz a sua estreia em Copas com: Bailey; Castillo, Vargas, Pinzon, Reyes e Jaén; Quintero, González, Cox e Mills; Riley,

PRÉ-JOGO – O Brasil está escalado com Letícia, Antônia, Lauren, Rafaelle e Tamires; Luana, Ary, Adriana e Kerolin; Debinha e Bia Zaneratto. Marta está no banco de reservas.

PRÉ-JOGO – Olá! Acompanhe o minuto a minuto a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina! Brasil e Panamá medem forças no estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália, nesta segunda-feira, 24. A bola rola a partir das 8 horas (de Brasília).