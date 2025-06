Brasil x Paraguai: tudo o que você precisa saber

A abertura geral dos portões do estádio está prevista para começar às 19h45; além disso, haverá um esquema de checagem de ingressos parecido com o da Copa do Mundo, com a verificação já do lado externo do estádio

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Foi recomendado pela própria CBF que os torcedores cheguem antecipadamente ao local da partida



A seleção brasileira finalizou nesta segunda a preparação para enfrentar o Paraguai em um jogo crucial pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Além da possível presença de Raphinha entre os titulares, foram divulgadas novas informações sobre a partida que são fundamentais para os torcedores.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo determinou que não serão permitidas camisas de times de futebol no estádio. Essa medida visa garantir a segurança e a tranquilidade de todos os presentes, na visão do órgão. Os torcedores devem se atentar a essa restrição e evitar trazer camisas de clubes. A instrução é barrar e proibir a entrada de torcedores que descumprirem esta norma.

A abertura geral dos portões do estádio está prevista para começar às 19h45. Além disso, haverá um esquema de checagem de ingressos parecido com o da Copa do Mundo, com a verificação sendo realizada já do lado externo do estádio. Para evitar transtornos e atrasos, foi recomendado pela própria CBF que os torcedores cheguem antecipadamente ao local da partida. Haverá um forte esquema de verificação para a entrada no perímetro do estádio com detectores de metais.

Uma provável escalação titular do Brasil conta com: Alisson, Vanderson, Marquinhos, Alexsandro Ribeiro, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Gerson; Raphinha, Vinicius Junior e Richarlison; A bola rola às nove e quarenta e cinco da noite, com cobertura completa da Jovem Pan na rádio e no canal de esportes da Pan no YouTube.