A CBF divulgou nesta terça-feira, 14, os dias de todos os jogos do Campeonato Brasileiro

Alexandre Neto/Estadão Conteúdo O Flamengo é o atual campeão brasileiro de futebol



A CBF divulgou nesta terça-feira, 14, a tabela completa do Campeonato Brasileiro 2020. Prevista para ter início em maio, mas adiada por causa da pandemia do novo coronavírus, a competição terá início nos dias 8, 9 e 10 de agosto. Os jogos da primeira rodada são os seguintes: Flamengo x Atlético-MG, Botafogo x Bahia, Palmeiras x Vasco, Santos x Bragantino, Corinthians x Atlético-GO, Grêmio x Fluminense, Sport x Ceará, Coritiba x Internacional, Fortaleza x Athletico e Goiás x São Paulo. Datas e locais ainda não foram revelados, mas você pode ver a tabela completa aqui.

Em agosto, primeiro mês do campeonato, os times vão passar por uma verdadeira “maratona”, tendo de jogar duas vezes por semana. A única exceção é o meio de semana de 26 de agosto, reservado para a disputa dos jogos de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A segunda rodada, por exemplo, marcada para 12 e 13 de agosto, terá os seguintes jogos:Fluminense x Palmeiras, Vasco x Sport, São Paulo x Fortaleza, Bragantino x Botafogo, Atlético-MG x Corinthians, Internacional x Santos, Bahia x Coritiba, Athletico-PR x Goiás, Ceará x Grêmio, Atlético-GO x Flamengo. O campeonato vai seguir até 24 de fevereiro, quando será disputada a última rodada com todos os jogos no mesmo dia, uma quarta-feira. Estão programados os seguintes duelos: Fluminense x Fortaleza, Vasco x Goiás, São Paulo x Flamengo, Bragantino x Grêmio, Atlético-MG x Palmeiras, Internacional x Corinthians, Bahia x Santos, Athletico-PR x Sport, Ceará x Botafogo e Atlético-GO x Coritiba.

*Com informações do Estadão Conteúdo