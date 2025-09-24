Brasileirão chega a 19 trocas de treinador e supera média recorde de 2010; veja números

Estatística já é superior à edição de 2024, quando 17 técnicos foram trocados até o final do ano; todas as equipes do atual G-4 (Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Mirassol) mantém sua comissão técnica até o momento

Com a saída de Renato Gaúcho do Fluminense, o Campeonato Brasileiro de 2025 chega à 19ª demissão de um treinador que comandou um time da Série A, ainda que a queda tenha sido confirmada depois da eliminação na Copa Sul-Americana, diante do Lanús. Desde o início da competição, 13 times já trocaram ao menos uma vez o seu comando técnico.

A média de 0,79 troca por rodada indica que a cada cinco partidas, quatro equipes trocam seus comandantes. O número é impulsionado por clubes como o próprio Fluminense, que já teve Mano Menezes e Renato Gaúcho à frente da equipe neste Brasileirão. O mesmo vale para todas as equipes da zona de rebaixamento até a 25ª rodada, que já somaram duas demissões ao longo desta edição.

O número já é superior ao Brasileiro de 2024, quando 17 treinadores foram trocados até o final do ano, mesmo com 14 rodadas ainda a serem disputadas. Além de Renato Gaúcho, a queda de Roger Machado do Internacional já havia feito a competição quebrar a marca negativa.

Em outro aspecto, no entanto, a edição deste ano se sobressai em relação à anterior. Em 2025, sete equipes ainda mantém o treinador que iniciou a 1ª rodada, enquanto que na última temporada esse número era de apenas seis.

Todas as equipes do G-4 (Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras e Mirassol) mantém seu treinador até esta altura do Brasileirão. Além deles, Bahia, Red Bull Bragantino e Ceará, que estão na zona de classificação para as competições sul-americanas, também continuam com a mesma comissão técnica, desde abril.

O recorde de trocas em uma edição do Brasileirão, desde que a competição passou a adotar o formato de pontos corridos, com 20 clubes, é de 2010. Naquela temporada, 30 treinadores perderam seus respectivos empregos ao longo da competição e apenas três equipes (Botafogo, Fluminense e Guarani) mantiveram seus líderes até a 38ª rodada. Na ocasião, Vagner Mancini, treinador dos campineiros, deixou o cargo à disposição somente após a última rodada, já rebaixado.

A média de trocas em 2025 é ligeiramente superior àquela experienciada há 15 anos – 0,79, contra 0,78 em 2010. Para igualar ou superar os números daquele campeonato, é preciso que 11 técnicos da Série A deixem seus cargos até dezembro deste ano.

Confira os treinadores demitidos no Brasileirão 2025:

– Atlético-MG: Cuca

– Botafogo: Renato Paiva

– Corinthians: Ramón Díaz

– Fluminense: Mano Menezes e Renato Gaúcho

– Fortaleza: Vojvoda e Renato Paiva

– Grêmio: Gustavo Quinteros

– Internacional: Roger Machado

– Juventude: Fábio Matias e Cláudio Tencati

– Santos: Pedro Caixinha e Cleber Xavier

– São Paulo: Luis Zubeldía

– Sport: Pepa e António Oliveira

– Vasco: Fábio Carille

– Vitória: Thiago Carpini e Fábio Carille

*Com informações do Estadão Conteúdo

