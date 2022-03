Bruno Fernandes decide, Portugal vence a Macedônia e garante vaga da Copa

A Polônia também assegurou vaga no Mundial do Catar ao ganhar da Suécia por 2 a 0, com gols de Robert Lewandowski e Ziélinski

EFE/EPA/JOSE COELHO Bruno Fernandes comemora gol marcado por Portugal contra a Macedônia



Cristiano Ronaldo estará na Copa do Mundo de 2022, que será disputada entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro, no Catar. Na tarde desta terça-feira, 29, Portugal venceu a Macedônia do Norte por 2 a 0, no Estádio do Dragão, no segundo jogo da repescagem das Eliminatórias Europeias – no primeiro, a equipe lusitana havia vencido a Turquia. O grande destaque da partida, sem dúvida, foi o meio-campista Bruno Fernandes, autor dos dois gols dos portugueses. Ainda no primeiro tempo, aos 32 minutos, o armador recuperou a bola no ataque, tabelou com CR7 e bateu na saída do goleiro. Já na etapa complementar, ele aproveitou excelente assistência de Diogo Jota para marcar. É o sexto Mundial seguido com participação de Portugal.

No mesmo horário, a Polônia também assegurou vaga no Mundial do Catar ao ganhar da Suécia por 2 a 0, com gols de Robert Lewandowski e Ziélinski. Até o momento, a competição já tem 24 equipes garantidas, sendo elas: Catar, Alemanha, Dinamarca, Brasil, França, Bélgica, Croácia, Espanha, Sérvia, Suíça, Inglaterra, Holanda, Argentina, Irã, Coreia do Sul, Japão, Arábia Saudita, Uruguai, Equador, Canadá, Senegal, Gana, Portugal e Polônia. O sorteio da fase de grupos, vale lembrar, acontecerá na próxima sexta-feira, 1º.