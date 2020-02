Bruno Henrique tem lesão constatada no joelho direito e desfalca o Flamengo

EFE/José Jácome Bruno Henrique se machucou no jogo do Flamengo contra o Independiente Del Valle



O atacante Bruno Henrique está fora da final da Taça Guanabara, neste sábado (22), e vai ficar um período afastado da equipe do Flamengo. Após voltar do Equador, quando o time rubro-negro enfrentou o Independiente Del Valle, pelo jogo de ida da Recopa Sul-Americana, o jogador passou por novos exames e foi constatada uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito.

Segundo Márcio Tannure, chefe do departamento médico do Flamengo, o atacante sofreu um estiramento na cápsula posterolateral. O exame foi realizado após o jogador se queixar de dores. A equipe não divulgou o tempo de recuperação, mas informou que não há necessidade de cirurgia para correção da lesão e que o atacante já iniciou tratamento.

Bruno Henrique se lesionou em uma trombada com o goleiro Jorge Pinos ao marcar o primeiro gol do Flamengo no empate por 2 a 2, em Quito, aos 20 minutos do segundo tempo. Com muitas dores, o atacante deixou o campo de maca e foi levado para o hospital. No primeiro exame não foi constatada uma fratura, eliminando uma suspeita inicial.

Além da final da Taça Guanabara, contra o Boavista, no Maracanã, o atacante também vai perder o jogo de volta da Recopa, que acontece na próxima quarta-feira, dia 26 de fevereiro, novamente no Maracanã. O Flamengo precisa vencer para conquistar o título

O Flamengo também não terá o zagueiro Rodrigo Caio. O jogador teve detectada no exame de ressonância magnética uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. O tempo de recuperação também não foi revelado pelo departamento médico do clube.

