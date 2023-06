Bruno Henrique marca, Flamengo goleia o Aucas por 4 a 0 e avança às oitavas da Libertadores

Atacante voltou a ser titular após um ano parado por lesão; rubro-negro foi o segundo no Grupo A

DELMIRO JUNIOR/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Bruno Henrique marcou o terceiro gol do Flamengo contra o Aucas



O Flamengo garantiu a vaga às oitavas de final da Copa Libertadores na noite desta quarta-feira, 28, ao vencer o Aucas por 4 a 0, no Maracanã. O rubro-negro ficou em segundo no Grupo A, atrás do Racing, e deve ter um caminho difícil na próxima fase. No jogo que marcou a volta de Bruno Henrique como titular após lesão, a equipe não teve problemas para atropelar os equatorianos. Pedro abriu o placar aos 9 minutos de jogo. Aos 30, Léo Pereira ampliou e ainda antes do intervalo, BH deixou o dele. No segundo tempo, Victor Hugo fechou a conta em 4 a 0. Os confrontos das oitavas serão definidos em sorteio no dia 5 de julho. O Flamengo se junta a Palmeiras, Atlético-MG, Athletico-PR, Internacional e Fluminense na próxima fase.