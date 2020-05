Após cinco jogos no Grêmio, Caio Henrique terá que voltar para o Atlético de Madrid

Reprodução/Twitter Caio Henrique terá que voltar para a Espanha



O Grêmio confirmou nesta sexta-feira que o Atlético de Madrid solicitou o retorno do lateral-esquerdo Caio Henrique à Espanha. A volta é um direito do clube e está prevista em contrato.

Em nota, Caio Henrique agradeceu à torcida do Grêmio e afirmou que deseja voltar ao clube de Porto Alegre. “Quero agradecer ao Grêmio pela oportunidade de vestir essa camisa, especialmente ao presidente Romildo, ao nosso técnico Renato e ao Klauss por todo empenho para a minha contratação. Em especial também a torcida do Grêmio que me marcou muito, especialmente na minha estreia que vencemos o Grenal. Espero um dia poder retornar ao Grêmio que seguirá, para sempre, no meu coração”.

Caio disputou apenas cinco partidas pelo tricolor gaúcho, apenas um como titular. Sua última aparição foi no jogo contra o Internacional, onde foi expulso na confusão entre as equipes.

O Atléti busca o retorno de atletas emprestados para recompor o elenco, já que o Campeonato Espanhol já tem data para voltar – em junho. Atualmente, o técnico Simeone conta apenas com Renan Lodi na posição.