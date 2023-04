Campanha que visa colocar o nome de Pelé no dicionário atinge 100 mil assinaturas

A ideia é fazer com que o apelido do tricampeão do mundo com a seleção brasileira seja um adjetivo sinônimo de ‘incomparável’ e ‘maior de todos’

EFE/EPA/WILL OLIVER Pelé foi tricampeão do Mundo com a seleção brasileira



A campanha que visa colocar o nome de Pelé no dicionário ultrapassou nesta terça-feira, 25, a marca de 100 mil assinaturas. A iniciativa, uma homenagem do Sportv ao Rei do Futebol, foi lançada em 11 abril, no aniversário de 111 anos do Santos. Pelo Peixe, o atacante conquistou duas taças da Libertadores, duas do Mundial de Clubes, seis do Brasileirão e dez do Paulista. A ideia é fazer com que o apelido de Edson Arantes do Nascimento seja um adjetivo sinônimo de “incomparável”. No dicionário, “ser Pelé” teria como definição: 1. Maior que todos os outros. 2. Referência de grandeza. 3. Inigualável. 4. Sinônimo de excelência. 5. Único. Para participar da ação, que conta com o apoio da Pelé Foundation e do Santos, basta acessar o site (www.pelenodicionario.com.br). Tricampeão do mundo com a seleção brasileira, o Rei morreu em dezembro do ano passado, aos 82 anos.