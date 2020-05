Campeão mundial com o Corinthians, Ralf é anunciado pelo Avaí

Divulgação Ralf é o novo volante do Avaí



Após uma saída conturbada do Corinthians, o volante Ralf, de 35 anos, foi anunciado pelo Avaí. O campeão mundial vai disputar a série B do Campeonato Brasileiro nesta temporada.

A contratação foi anunciada pelas redes sociais do clube de Florianópolis, que brincou com o apelido de “cão de guarda” que Ralf ganhou quando ainda defendia o Alvinegro. “Cão que late também morde… Ralf é do Leão. O pitbull chegou!”

O PITBULL CHEGOU!

RALF É DO LEÃO! 🦁💪#NovoReforçoAvaiano pic.twitter.com/zU5YU2VGA9 — Avaí Futebol Clube (de 🏠) (@AvaiFC) May 21, 2020

O volante não atua desde o fim do Campeonato Brasileiro de 2019, e o vínculo com o Avaí vai até dezembro deste ano. Em julho, ele completa 36 anos.

Ralf é um dos jogadores que mais venceram títulos com a camisa do Corinthians – foram oito. Tricampeão paulista em 2013, 2018 e 2019; bicampeão brasileiro em 2011 e 2015; campeão da Recopa, em 2013; da Libertadores e do Mundial de Clubes, em 2012.