Campeonato Brasileiro, torneios amistosos internacionais e mais: A trajetória de Zagallo pelos quatro grandes clubes do RJ

Velho Lobo deixou sua marca no futebol carioca ao passar pelas quatro equipes como treinador e por duas como jogador

FÁBIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO Zagallo participou de quatro dos cinco títulos da seleção brasileira na Copa do Mundo



Mario Jorge Lobo Zagallo, conhecido como o Velho Lobo, deixou sua marca no futebol carioca ao passar pelos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro como treinador e por dois como jogador. Sua trajetória começou no Flamengo, onde se profissionalizou como atleta após passar pelas categorias de base do América-RJ. No Rubro-Negro, Zagallo conquistou três títulos cariocas e participou de torneios amistosos internacionais. Porém, em 1958, deixou o clube contra sua vontade e foi para o Botafogo, onde também teve sucesso. Pelo Glorioso, Zagallo foi bicampeão carioca e bicampeão do Rio-São Paulo, marcando 23 gols em 302 partidas. O técnico também deixou sua marca no clube alvinegro ao conquistar um Campeonato Brasileiro em 1995, o último título do Botafogo até então. Além de Flamengo e Botafogo, Zagallo também teve uma breve passagem pelo Fluminense em 1971, onde conquistou o Campeonato Carioca. Já no Vasco, mesmo sem tanto sucesso, Zagallo foi campeão de sete torneios amistosos em suas duas passagens pelo clube, uma na década de 1980 e outra na década de 1990.