Campeonato Catarinense continua suspenso até julho, diz governo do estado

O Avaí é um dos times que disputa vaga nas semifinais do Catarinense



O governo de Santa Catarina confirmou que as atividades esportivas – sejam as estatais, como as organizadas pela Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte), ou privadas, como o Campeonato Catarinense – continuam suspensas no estado até pelo menos o dia 5 de julho.

“Essa questão dos campeonatos, do esporte, a partir do dia 5 de julho ou momentos anteriores, se começa uma deliberação conforme o cenário epidemiológico, se será possível ou não a partir daquela data ter alguma ação diferente… a manutenção ou a flexibilização, mas o que se está abrindo é uma data para que haja uma deliberação”, declarou André Motta, secretário da saúde do estado.

Os clubes catarinenses já realizaram mais de 600 testes – nove positivos para a covid-19. Os números são Associação de Clubes de Futebol Profissional de Santa Catarina (SCClubes).

O Campeonato Catarinense foi interrompido em 16 de março, após o termino da primeira fase. A disputa será reiniciada com os confrontos entre Chapecoense x Avaí; Criciúma x Marcílio Dias; Joinville x Brusque e Juventus x Figueirense. Do outro lado da tabela, Tubarão e Concórdia decidiriam o time rebaixado.

