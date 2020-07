Campeonato Gaúcho volta com Gre-Nal e jogos apenas no interior

Prefeitura de Porto Alegre vetou a realização de eventos na capital por alta nos casos de covid-19

Grêmio/Divulgação Gre-Nal que marca volta do Gauchão acontecerá em Caxias do Sul



O Campeonato Gaúcho volta a ser disputado com jogos apenas no interior do Rio Grande do Sul. A decisão foi tomada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF), após a prefeitura de Porto Alegre vetar a realização das partidas na capital em virtude do grande número de casos de coronavírus. A primeira partida, enter Internacional e Grêmio acontece já na próxima quarta-feira, em Caxias do Sul.

O Gre-Nal estava agendado para o Beira-Rio, que foi substituído pelo Estádio Centenário, às 21h30. As outras partidas que seriam em Porto Alegre também serão transferidas. Os jogos das três rodadas finais vão para Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Pelotas, São Leopoldo e Veranópolis. Todas as partidas serão realizadas sem a presença do público.

O Campeonato Gaúcho foi paralisado a três rodadas do fim do segundo turno, que será seguida por semifinal e final. Se o campeão não for o Caxias, que foi o campeão no primeiro turno, o torneio terá uma decisão. Caso isso não aconteça, poderá haver um conflito de datas para a disputa da final em dois jogos, já que a CBF prevê o inicio do Campeonato Brasileiro para o fim de semana dos dias 8 e 9 de agosto.

* Com Estadão Conteúdo