Campeonato Paulista terá jogos com portões fechados na próxima rodada

Igor Amorim/SPFC Estádio do Morumbi não receberá torcedores no confronto entre São Paulo x Santos



As partidas da próxima rodada do Campeonato Paulista não terão a presença de torcedores. Nesta sexta-feira (13), a Federação Paulista de Futebol (FPF) determinou que os jogos da 10ª rodada acontecerão com os portões fechados. Desta forma, a regra começa a valer para os embates de hoje entre Botafogo x Oeste e RB Bragantino x Água Santa.

Principais embates do final de semana, São Paulo x Santos, marcado para o sábado (14), no Morumbi, e Guarani x Ponte Preta, que acontecerá na próxima segunda-feira (16), no Brinco de Ouro da Princesa, serão afetados.

O Corinthians, que receberá o Ituano, na Arena, em Itaquera, também é outro clube grande que jogará sem o apoio da torcida.

Com os ingressos comercializados, os torcedores deverão esperar os clubes se pronunciarem sobre possíveis reembolsos.

Veja as partidas desta rodada:

Sexta-feira (13)

Botafogo x Oeste

RB Bragantino x Água Santa

Sábado (14)

Ferroviária x Novorizontino

Inter de Limeira x Palmeiras

São Paulo x Santos

Domingo (15)

Mirassol x Santo André

Corinthians x Ituano

Segunda-feira (16)

Guarani x Ponte Preta