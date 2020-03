Campeonato Uruguaio é suspenso ‘até segunda ordem’ devido ao coronavírus

Reprodução/Twitter Imagem de arquivo da torcida do Club Nacional de Football



Os jogos oficiais de futebol foram suspensos no Uruguai por tempo indeterminado depois da confirmação dos primeiros casos de infecção pelo novo coronavírus no país, segundo anúncio feito pela federação do país (AUF) em comunicado publicado nesta sexta-feira (13).

“Em virtude da recente confirmação dos primeiros casos de Covid-19 no Uruguai e em conformidade com as medidas de prevenção tomadas pelo Governo Nacional, a Associação Uruguaia de Futebol anuncia a suspensão até segunda ordem de todos os jogos oficiais organizados pela AUF, em todas as categorias e em todas as modalidades”, declarou a entidade, em nota em seu site oficial.

O Ministério da Saúde Pública do Uruguai (MSP) confirmou uatro casos de pessoas infectadas no país. Todas estiveram em Milão, na Itália, do dia 3 ao dia 6 de março. Segundo as autoridades, elas têm quadro estável e estão isoladas em casa.

*Com EFE