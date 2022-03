Canadá volta a disputar Copa do Mundo após 36 anos; confira seleções classificadas

Quem também está muito perto de ir ao Mundial são Estados Unidos e México, que venceram Panamá e Honduras, respectivamente

EFE/EPA/WARREN TODA Canadá voltará a disputar a Copa do Mundo após 36 anos



O Canadá garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2022, na noite do último domingo, 27, ao derrotar a Jamaica por 4 a 0, no Toronto Field, na penúltima rodada das Eliminatórias da Concacaf. Com a vitória, construída com gols de Larín, Buchanan, Hoilett e Mariappa (contra), a seleção canadense chegou aos 28 pontos e tem assegurada, no mínimo, a terceira posição do campeonato – no regulamento da Fifa, as três melhores da América do Norte vão ao Mundial. Assim, os canadenses voltam a disputar o principal torneio do planeta após 36 anos – a última vez ocorreu na edição de 1986, realizada no México.

Quem também está muito perto de ir ao Mundial são Estados Unidos e México, que venceram Panamá e Honduras, respectivamente, e alcançaram os 25 pontos, três a mais que a 4ª colocada Costa Rica, que atualmente está na zona de repescagem. Assim, para os estadunidenses e mexicanos, bastam o empate na última rodada para ir à Copa, que será disputada entre 21 de novembro e 18 de dezembro, no Catar. Até o momento, a competição já tem 20 equipes garantidas, sendo elas: Catar, Alemanha, Dinamarca, Brasil, França, Bélgica, Croácia, Espanha, Sérvia, Suíça, Inglaterra, Holanda, Argentina, Irã, Coreia do Sul, Japão, Arábia Saudita, Uruguai, Equador e Canadá. O sorteio da fase de grupos, vale lembrar, acontecerá na próxima sexta-feira, 1º.