Candidato à presidência do Vasco anuncia acordo com Yaya Touré

Reprodução/Instagram Touré: "Mal posso esperar para ver todos os fãs do Vasco"



Leven Siano, candidato à presidência do Vasco, anunciou que fechou um acordo com o marfinense Yaya Touré. Alvo do Botafogo até pouco tempo, o jogador de 37 anos confirmou que atuará pelo cruzmaltino caso Siano vença as eleições desse ano.

No vídeo publicado pelo candidato à presidência do time, Touré diz que espera conhecer a torcida em breve. “Quero agradecer Leven por me convidar para esse projeto. E mal posso esperar para ver todos os fãs do Vasco em breve. Vai dar Vasco!”.

Segundo Leven, o marfinense desembarcaria no Rio de Janeiro em janeiro de 2021. Siano disputará as eleições com Fred Lopes, ex-vice de de futebol do Vasco, e Luis Manuel Fernandes, ex-presidente do Conselho Deliberativo.

Yaya Touré deixou o Manchester City em 2018, e desde então, jogou apenas 19 partidas com as camisas do Olympiacos, da Grécia, e Qingdao Huanghai, da China. Apenas 11 delas por 90 minutos.

A negociação com o rival Botafogo esfriou após a ida de Carlos Augusto Montenegro, membro da diretoria, a Paris. As partes não chegaram a um acordo para o fechamento do contrato.