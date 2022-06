Carlitos Tévez anuncia aposentadoria dos gramados: ‘Já dei tudo que tinha’

Aos 38 anos, o ex-atacante do Corinthians afirmou que está tranquilo com a decisão

Reprodução / Instagram @_carlitostevez Argentino também teve passagens pelo Manchester United, Manchester City, West Ham, Juventus e pelo time da Superliga chinesa Shanghai Shenhua



O argentino Carlitos Tévez anunciou oficialmente a sua aposentadoria dos gramados. A decisão, confirmada pelo atleta durante entrevista à televisão local, acontece depois de um ano de período “sabático”, desde que deixou o Boca Juniors. Aos 38 anos, o ex-atacante do Corinthians afirmou que chegou a receber propostas de clubes dos Estados Unidos e da Argentina, mas que já”deu tudo o que tinha” para a profissão. “Estou aposentado. Confirmado. Me ofereceram [propostas] de muitos lugares, mas como jogador já dei tudo o que tinha dentro do meu coração. Isso me deixa mais que tranquilo”, afirmou Tévez. O jogador argentino também teve passagens pelo Manchester United, Manchester City, West Ham, Juventus e pelo time da Superliga chinesa Shanghai Shenhua.