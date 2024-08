Carlos Alberto é condenado por agredir torcedor do Flamengo que brincou sobre drible de Arrascaeta

Ex-jogador deu um soco em um homem que tirou sarro dele no começo de 2023 devido a uma caneta aplicada pelo uruguaio em jogo beneficente realizado no ano anterior

Reprodução/Instagram/@calberto_oficial Ex-jogador terá que pagar multa



Ex-jogador com passagens por Fluminense, Corinthians, Werder Bremen, São Paulo, Vasco da Gama e Grêmio, foi condenado por ter agredido um torcedor dentro de um restaurante na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Carlos Alberto agrediu o representante legal Rodrigo Rodrigues Leão, representante comercial. O comentarista terá que pagar aproximadamente R$ 15 mil de multa pelo ocorrido. Ele desferiu o soco após ouvir “Arrascaeta te mandou um abraço”, em relação a um jogo beneficiente organizado pelo Zico, em dezembro de 2022, no maracanã.