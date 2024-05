Cássio é recebido com festa em Belo Horizonte e assina contrato com o Cruzeiro

Ídolo do Corinthians firmou acordo com o novo clube até o final de 2027, mas só poderá estrear a partir de 10 de julho, quando janela de transferências será aberta

O goleiro Cássio foi recebido com festa em Belo Horizonte, onde foi anunciado como novo reforço do Cruzeiro. O ídolo do Corinthians assinou contrato com o clube mineiro até o final de 2027, marcando o início de uma nova etapa em sua carreira. O acionista majoritário da Raposa, Pedro Lourenço, trouxe o ex-corintiano em seu jatinho particular para a capital mineira. A chegada do goleiro ao aeroporto foi acompanhada pelo CEO Alexandre Matos, seguindo em seguida para a Toca da Raposa, onde foi recebido por uma multidão de torcedores ansiosos. Vestindo a camisa azul do Cruzeiro, Cássio recebeu das mãos do mandatário do clube uma camisa amarela personalizada com seu nome nas costas.

O goleiro se mostrou solícito com os fãs, atendendo aos pedidos de fotos e autógrafos, enquanto Pedro Lourenço expressou sua emoção com a contratação, destacando que o clube está entrando em uma nova fase. O diretor técnico Edu Dracena ressaltou a importância da chegada de Cássio, afirmando que o Cruzeiro está buscando grandes conquistas com esse investimento. “É para resgatar o orgulho cruzeirense. O Cássio não é só dentro de campo. Contratamos o pacote Cássio. Quanto tempo não tínhamos uma recepção dessas. É isso que queremos passar para o mercado. O Cruzeiro vai brigar por todos os campeonatos que disputar”, declarou Dracena. O goleiro irá reforçar a equipe no Campeonato Brasileiro, mas só poderá estrear a partir do dia 10 de julho, com a reabertura da janela de transferências.

Veja como Cássio foi recebido pela torcida cruzeirense

Cássio foi muito bem recebido pela torcida Autistas Cruzeirenses! 🎁🦊 pic.twitter.com/49SaeIntNy — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) May 21, 2024

