Castán ironiza fala de Witzel sobre coronavírus: ‘Obrigado pelo respeito com os atletas!’

Rafael Ribeiro/Vasco da Gama O zagueiro e capitão do Vasco, Leandro Castán



O zagueiro e capitão do Vasco, Leandro Castán, do Vasco, ironizou o posicionamento adotado pelo governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), ao informar a realização das partidas do Campeonato Carioca de portões fechados. Em um post no Twitter, o jogador parabenizou Witzel ironicamente pela declaração.

“Risco é nosso, grande resposta, grande governador, obrigado pelo respeito com os atletas!!!”, escreveu.

Risco é nosso, grande resposta, grande governador, obrigado pelo respeito com os atletas !!! — LC5 (@l_castan) March 13, 2020

Questionado em coletiva se os jogos não deviam ser cancelados, Witzel respondeu que o risco era por conta dos jogadores. “Vai ser com portões fechados. O entendimento é que com portões fechados, não tem aglomeração. O contato entre os jogadores, aí é risco deles”, afirmou.

Nesta sexta, a CBF determinou que todos os jogos de São Paulo e Rio de Janeiro devem acontecer sem torcida, em uma tentativa de tentar combater a pandemia do coronavírus, que já tem transmissão comunitária nas duas cidades.