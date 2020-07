Cazares volta aos treinos no Atlético-MG após prestar depoimento na polícia

Jogador é investigado por crime contra saúde pública por organizar festas durante a pandemia

PEDRO VALE/ELEVEN/ESTADÃO CONTEÚDO Cazares prestou depoimento na Polícia Civil de Minas Gerais



Após mais de um mês afastado por ter sido contaminado com a covid-19, o atacante Cazaques voltou aos treinos no Atlético-MG nesta terça-feira. O equatoriano prestou depoimento à Polícia Civil de Minas Gerais na noite da última segunda-feira. Ele é investigado por crime contra a saúde pública.

Durante o período de isolamento, o equatoriano promoveu festas no condomínio onde mora, na Lagoa Santa, região metropolitana de Belo Horizonte. Os vizinhos denunciaram os eventos nos dias 24 e 25 de maio. Cazares teve que pagar uma multa de R$ 130 mil, valor máximo previsto na legislação, haja vista que ele já havia sido de nunciado outras vezes.

Nesta manhã, ele se submeteu a testes físicos e uma atividade separada do restante do elenco. Quando foi infectado, Cazares ficou assintomático, mas passou a sofrer com os sintomas no final da doença. Ele deve se juntar aos demais companheiros nos próximos dias para receber orientações do técnico Sampaoli.

* Com Estadão Conteúdo