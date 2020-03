CBDA adia Seletiva Olímpica de Natação por risco de coronavírus

RODOLFO BUHRER/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Seletiva olímpica foi adiada para conter avanços do coronavírus



A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) decidiu nesta terça, em comum acordo com o Comitê Olímpico do Brasil (COI), adiar a Seletiva Olímpica Brasileira de Natação. A medida foi tomada após mais um pronunciamento do Comitê Olímpico Internacional (COI) reiterando as datas dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Em nota, a entidade lembrou as dificuldades e situações enfrentadas pelos atletas durante a preparação, e disse estar comprometida com o zelo pela saúde dos atletas, treinadores e de toda comunidade aquática, evitando o risco de exposição.

“Visando a preparação adequada de cada nadador e a apuração da melhor Seleção para as Olimpíadas, a competição que definirá o time brasileiro será realizada de 22 a 27 de junho. A seletiva estava marcada anteriormente para os dias 20 a 25 de abril”, informou.

A CBDA disse ainda que está atenta a todas as orientações dos órgãos reguladores sobre os avanços do Covid-19.