CBF altera jogos de Palmeiras, São Paulo e Flamengo na Copa do Brasil

Partidas da terceira rodada tiveram mudanças por indisponibilidade de estádio, pedido dos clubes e ajuste de tabela

Lucas Figueiredo/CBF Copa do Brasil está na terceira fase da competição



A Confederação Brasileira de Futebol – CBF anunciou nesta quinta-feira, 28, que quatro jogos da Copa do Brasil foram alterados em local, dia e horário. Os motivos são variados: indisponibilidade do estádio, pedido do clube e ajuste de tabela. Todos os jogos são da terceira rodada. O duelo entre Juazeirense, da Bahia, e Palmeiras será no Estádio do Café, em Londrina, no dia 11 de maio às 19h (horário de Brasília). O São Paulo joga contra o Juventude fora do Morumbi, na Arena Barueri, já que o estádio recebe o show do Metallica. A partida será dia 12 de maio, às 19h30. O jogo entre Red Bull Bragantino e Goiás mudou de data: de 21 para 31 de maio, terça-feira, às 21h30 no estádio Nabi Abi Chedid. Por último, o jogo entre Flamengo e Altos do Piauí mudou de 21 para 11 de maio, quarta-feira, com horário ainda a definir, no estádio do Maracanã.