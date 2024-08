CBF anuncia datas das quartas de final da Copa do Brasil

Próxima fase da competição está programada para os dias 28 e 29 de agosto; final acontecera nos dias 3 e 10 de novembro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta quarta-feira (21) a tabela das quartas de final da Copa do Brasil, incluindo também as datas das semifinais e finais do torneio. A próxima fase da competição está programada para os dias 28 e 29 de agosto. No dia 28, o São Paulo enfrentará o Atlético-MG e o Flamengo jogará contra o Bahia, ambos os jogos às 21h30. No dia seguinte, o Vasco medirá forças com o Athletico-PR às 20h, enquanto Juventude e Corinthians se encontrarão também às 20h. Os confrontos de volta estão agendados para 11 e 12 de setembro. No dia 11, o Corinthians receberá o Juventude às 21h, e o Athletico-PR jogará em casa contra o Vasco às 21h30. Já no dia 12, o Atlético-MG terá o São Paulo como adversário às 21h45, e o Flamengo enfrentará o Bahia no mesmo horário. As semifinais da competição estão marcadas para os dias 2 e 17 de outubro, enquanto a final acontecerá em dois dias, 3 e 10 de novembro. A expectativa é alta entre os torcedores, que aguardam ansiosos pelos resultados e pela definição dos finalistas.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA