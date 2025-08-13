CBF anuncia datas e locais dos jogos das quartas de final da Copa do Brasil

Novidade será o retorno do Vasco a São Januário para mandar um clássico contra o Botafogo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta quarta-feira (13) as datas e locais dos jogos das quartas de final da Copa do Brasil, uma novidade será o retorno do Vasco a São Januário para mandar um clássico. O Time da Colina já faz algum tempo que vem pedindo para mandar seus clássicos em São Januário, mas o temor pela segurança vinha tirando os jogos do local – encarou o Flamengo em Brasília, por exemplo, e não poderia usar sua casa contra os rivais no Brasileirão. Nesta quarta, o Grupamento Especial de Policiamento em Estádios (GEPE) enviou um ofício à CBF no qual garantia a segurança no confronto e liberava o estádio cruzmaltino para sediar o jogo. A volta ocorre no dia 11 de setembro, uma quinta-feira, no Engenhão, também às 21h30.

Confira as datas e locais dos jogos

Ida

27 de agosto – Atlético-MG x Cruzeiro – Arena MRV – 19h30

Volta

10 de setembro – Fluminense x Bahia – Maracanã – 19h

A CBF ainda divulgou a tabela até a decisão. As semifinais serão nos dias 5 e 19 de outubro, dois domingos, com a disputa do título agendada para 2 e 9 de novembro, também no fim de semana.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula