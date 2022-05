CBF confirma datas e horários de jogos da seleção contra Coreia, Japão e Argentina; confira 

A convocação do técnico Tite para estes jogos será feita na próxima semana

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Seleção brasileira enfrentará Coreia do Sul, Japão e Argentina em junho de 2022



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou na noite da última terça-feira, 3, as datas e os horários dos três amistosos da seleção a serem disputados na próxima Data Fifa, marcada para junho. O primeiro jogo será contra a Coreia do Sul, em Seul, no dia 2, a partir das 8 horas (de Brasília). Quatro dias depois, a Canarinho volta a campo para enfrentar o Japão, em Tóquio, ás 7h20 (de Brasília). Já o duelo contra a Argentina, por sua vez, está agendado para o dia 11, em Melbourne, na Austrália, também às 8 horas (de Brasília). A convocação para estes jogos será feita na próxima semana.

Vale lembrar que a seleção brasileira fará outra partida contra os argentinos. O segundo clássico, porém, acontecerá em 22 de setembro e será válido ainda pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo – esta partida foi adianta devido à interrupção da Anvisa, na Neo Química Arena, na temporada passada. A Canarinho se apresenta no dia 14 de novembro para iniciar a preparação mais direta para o Mundial do Catar. O grupo fará treinos na Europa até o dia 19, antes de viajar para Doha. A seleção brasileira terá pela frente a Sérvia, no dia 24 de novembro, como adversário de estreia. Depois, o Brasil encara a Suíça, no dia 28, e fecha esta fase contra Camarões, no dia 2 de dezembro. Vale lembrar que os dois melhores avançam às oitavas de final.