CBF confirma Romário em amistoso de masters entre Brasil e Itália em Fortaleza

Crédito:FÁBIO M. SALLES/ESTADÃO CONTEÚDO/AE/ Romário foi tetracampeão do mundo



A CBF anunciou nesta segunda-feira (6) a participação de Romário no amistoso que a seleção brasileira de masters fará contra a Itália, nesta quinta, às 21h30, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no que será uma reedição da final da Copa do Mundo de 1994 – em que o Brasil conquistou o tetra -, nos Estados Unidos.

O nome do “Baixinho” não constava na lista inicial divulgada pela confederação no final do mês passado. Por outro lado, o capitão Dunga, que tinha presença confirmada, não aparece mais na relação publicada nesta segunda-feira.

A presença de Romário na volta das atividades da seleção brasileira de masters marca uma reaproximação histórica do ex-jogador com a CBF (responsável pelo evento), com quem o hoje senador (Podemos-RJ) estava rompido há alguns anos, quando se tornou uma das vozes mais críticas ao comando da entidade que comanda o futebol brasileiro. Ele, inclusive, foi presidente da CPI do Futebol, que terminou em 2016 de forma inconclusiva.

Com Romário em campo, o público poderá ver em ação na capital cearense a reedição da dupla com Bebeto, que se destacou no ataque histórico da Copa do Mundo de 1994. Além dos dois, Taffarel, Gilmar, Cafu, Jorginho, Márcio Santos, Aldair, Ricardo Rocha, Ronaldão, Branco, Mauro Silva, Mazinho, Zinho, Paulo Sérgio e Viola estarão em campo, com Carlos Alberto Parreira no comando técnico da equipe. Ainda farão parte da equipe outros três ex-jogadores da seleção: Mauro Galvão, Palhinha e Careca.

Pela Itália estão confirmados Zola, Albertini, Baresi, Apolloni, Benarrivo, Berti, Costacurta, Casiraghi, Evani, Mussi, Massaro, Tassotti e o treinador Arrigo Sacchi. Além dos craques de 1994, nomes que jogaram outras Copas também estarão presentes como Braglia, Vierchowod, Schillati, Eranio, Rossi e Panucci. Roberto Baggio, grande símbolo daquele time vice-campeão nos Estados Unidos, não estará em Fortaleza.

*Com informações de Estadão Conteúdo