CBF define confrontos da primeira fase da Copa do Brasil; confira

Sorteio foi realizado na tarde desta segunda-feira, 17, e definiu os 40 jogos da primeira etapa da competição; times tradicionais já conheceram seus adversários no torneio

Reprodução/Twitter/@CBF_Futebol Torneio começará no fim de fevereiro e contará com 92 equipes envolvidas



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu nesta segunda-feira, 17, em sorteio realizado às 13h, os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. Ao todo, 80 times divididos em 8 potes estão envolvidos na primeira fase do principal torneio eliminatório do país. Um dos maiores vencedores do torneio, o Grêmio encarará o Mirassol. O Internacional vai enfrentar o Globo-RN na primeira fase. Em busca de seu primeiro título do torneio, o São Paulo vai jogar contra o Campinense, da Paraíba. Já o Santos pegará o Salgueiro-PE. Após a segunda fase, outras 12 equipes se juntarão aos times que se classificarem. As partidas da primeira fase acontecerão nos dias 23 e 24 de fevereiro e 02 03 de março. A final da Copa do Brasil está marcada para acontecer nos dias 12 e 19 de outubro deste ano

Confira os confrontos (na ordem do sorteio):