CBF define sede da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar; veja imagens  

De acordo com a entidade, a escolha deu-se pelos critérios de qualidade do gramado para treinamento, das instalações para hospedagem e também a logística de deslocamento para as partidas da equipe no Mundial

Reprodução/CBF Tite e Juninho Paulista em vistoria no Estádio Grand Hamad



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu os locais em que a seleção ficará durante o período de disputa da Copa do Mundo de 2022, que está marcada para acontecer entre 21 de novembro e 18 de dezembro deste ano, no Catar. Após vistoriar 17 opções no país sede da competição, a comissão técnica formada por Tite, Juninho Paulista (coordenador de futebol) e César Sampaio (auxiliar técnico) optou pela combinação Estádio Grand Hamad, local onde o clube Al Arabi manda suas partidas, e o Westin Doha Hotel & Spa. De acordo com a entidade, a escolha deu-se pelos critérios de qualidade do gramado para treinamento, das instalações para hospedagem e também a logística de deslocamento para as partidas da equipe no Mundial.

“Nossa primeira visita ao Catar foi ainda em agosto de 2019, com o Luis Vagner (Gerente) e o Hamilton Correa (Administrador). Desde então, nós temos avaliado as opções para encontrar aquela que melhor atendesse a nossa demanda. Fizemos mais três vistorias ‘in loco’ ao longo dos últimos anos. Essa pro atividade e planejamento foram fundamentais. Agora que está tudo confirmado e pudemos anunciar oficialmente a nossa casa, temos a confiança de que nossas instalações estarão à altura da Seleção Brasileira”, definiu Juninho Paulista, que já esteve por duas vezes no local.

A casa da #SeleçãoBrasileira na Copa do Mundo! Comissão técnica definiu as instalações que receberão a equipe brasileira durante o Mundial no Catar. Vem conhecer! ⚽️🇧🇷 pic.twitter.com/7vkKI37cCl — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 10, 2022

O Estádio Grand Hamad conta com uma infraestrutura de ponta e fica localizado a quatro quilômetros de distância da concentração da delegação. O hotel, por sua vez, foi definido pela privacidade e praticidade na logística da equipe, já que o estádio mais distante fica a 35 minutos. Conforme a programação da CBF, a comissão técnica voltará a visitar sua casa em Doha, na capital do Catar, mais uma vez antes da disputa do Mundial. Já o sorteio da fase de grupos está agendado para 1º de abril.