CBF determina partidas sem público em São Paulo e no Rio de Janeiro

Reprodução/Arena Corinthians Torcedores não poderão acompanhar os jogos entre Corinthians x Ituano, na Arena Corinthians, e São Paulo x Santos, no Morumbi



Em nota divulgada nesta sexta-feira, 13, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) determinou que todas as partidas das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro sejam realizadas sem público.

As Federações Estaduais já foram comunicadas, e devem tomar as medidas necessárias em relação às disputas. A medida tem prazo indeterminado, e está sendo tomada por conta do estágio de transmissão do coronavírus.

Desta forma, São Paulo x Santos, Corinthians x Ituano, Flamengo x Portuguesa-RJ, Botafogo x Bangu e Vasco x Fluminense não terão torcedores.

A CBF informou que está monitorando o cenário nacional junto ao Minsitério da Saúde, e que todas as decisões serão banalizadas com base nas entidades de saúde e vigilância sanitária.

Interior

Segundo o comunicado divulgado mais cedo pela Federação Paulista de Futebol, os jogos realizados no interior paulista seguirão com os portões abertos, mesmo em cidades localizadas a poucos quilômetros da Capital.