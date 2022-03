CBF divulga tabela da 1ª rodada da Série B; Cruzeiro e Grêmio estreiam como visitantes

Já o Vasco, outro gigantes nacional, começará sua trajetória em casa, no Estádio São Januário, diante do Vila Nova-GO

Foto: DUDU MACEDO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Cruzeiro é um dos candidatos ao título da Série B



A Confederação Brasil de Futebol (CBF) definiu nesta quarta-feira, 30, a tabela da primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Candidatos ao acesso, Grêmio e Cruzeiro vão estrear fora de casa contra, respectivamente, Ponte Preta e Bahia. Já o Vasco, outro gigantes nacional, começará sua trajetória em casa, no Estádio São Januário, diante do Vila Nova-GO. O trio de grandes e os demais foram informados sobre a primeira sequência de jogos nesta semana, com a divulgação das seis primeiras rodadas da 2ª divisão pela CBF. As demais serão liberadas pela entidade no decorrer da competição, que conta com 38 rodadas, assim como a Série A.

Confira abaixo os jogos da 1ª rodada da Série B:

8 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA)

19h – Brusque x Guarani – Augusto Bauer, Brusque (SC)

19h – Vasco x Vila Nova – São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

21h30 – Bahia x Cruzeiro – Fonte Nova, Salvador (BA)

9 DE ABRIL (SÁBADO)

16h – Chapecoense x Ituano – Arena Condá, Chapecó (SC)

16h30 – Ponte Preta x Grêmio – Moisés Lucarelli, Campinas (SP)

18h30 – Sport x Sampaio Corrêa – Ilha do Retiro, Recife (PE)

21h – Tombense x Operário – Soares de Azevedo, Muriaé (MG)

10 DE ABRIL (DOMINGO)

11h – Londrina x Náutico – Estádio do Café, Londrina (PR)

4 DE MAIO (QUARTA-FEIRA)