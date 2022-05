CBF faz reunião com a Fifa para estreitar laços entre as entidades

Encontro virtual serviu para planejar novos programas e mostrar o legado da Copa do Mundo de 2014

Thais Magalhães/CBF Presidente da CBF esteve ao lado de membros da entidade para reunião virtual com a Fifa



Como parte de uma cooperação direta, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou uma reunião virtual com a Fifa e discutiu alguns projetos como a criação da União das Federações de Futebol de Língua Portuguesa (UFFLP) e a possibilidade novos programadas de cooperação técnica entre a CBF e outras Federações Membros da Fifa. Na reunião, o presidente da entidade brasileira, Ednaldo Rodrigues, e o diretor para as Américas da Fifa, Jair Bertoni, também conversaram sobre a utilização dos fundos da Fifa Forward e do legado da Copa do Mundo de 2014, bem como a projeção de uma cooperação ampla e direta para a modernização de todo o ecossistema do futebol brasileiro, nos padrões internacionais. Também estiveram presentes na reunião Julio Avellar (Diretor de Competições), Ênio Gualberto (Diretor de Registro, Transferência e Licenciamento), Ricardo Bretas (Gerente de Desenvolvimento), Roberto Oliveira (Coordenador de Desenvolvimento), Ricardo Leão (Gerente de Projetos) e Pedro Trengrouse (Coordenador Acadêmico do Programa FGV/FIFA/CIES em Gestão do Esporte e Assessor Jurídico da Presidência).