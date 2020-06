Internamente, CBF já tem data ‘favorita’ para início do Brasileirão; saiba qual

Rafael Ribeiro/CBF/Divulgação Rogério Caboclo é o atual presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já tem uma data “favorita” para o início do Campeonato Brasileiro. De acordo com informações do jornalista Wanderley Nogueira, do Grupo Jovem Pan, a entidade discute os protocolos de retomada do futebol no País e tem o dia 15 de agosto como o ideal para a disputa da 1ª rodada.

Segundo Wanderley, internamente, a CBF entende que, daqui a exatos dois meses, o pico da pandemia do novo coronavírus no Brasil já terá passado. Haveria uma redução no intervalo entre jogos – de 66 para 48 horas –, e, assim, seria possível encerrar o campeonato até dezembro.

“De acordo com a OMS, o pico da pandemia em um país está sempre entre a 20ª e a 30ª semana após a confirmação do primeiro caso. Se o Campeonato Brasileiro começar no dia 15 de agosto, já estará fora do período crítico”, explicou Wanderley Nogueira.

O jornalista do Grupo Jovem Pan também informou que, em julho, “é quase certo que os Estaduais serão concluídos”, o que daria margem para o retorno da Série A no mês seguinte.

