CBF marca sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil para 7 de junho

Thaís Magalhães / CBF Sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil será realizado em 7 de junho



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que o sorteio dos confrontos das oitavas de fina da Copa do Brasil acontecerá na próxima terça-feira, 7, na sede da entidade, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nesta fase, não há separação por grupos – todos os 16 times ficam no mesmo pote e podem se enfrentar. Destes, 15 já são conhecidos: América Mineiro, Athletico Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Fortaleza, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Santos e São Paulo. Nesta terça-feira, 31, Red Bull Bragantino e Goiás duelam às 21h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela última vaga – o clube paulista venceu a ida por 2 a 1.