CBF muda data e horário de Santos x Palmeiras pelo Brasileirão; entenda

O clássico entre o Peixe e o Verdão, na Vila Belmiro, será válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Bruno Ulivieri/Estadão Conteúdo O atacante Rony durante partida entre Palmeiras e Santos no Paulistão



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou a data e o horário do confronto entre Santos e Palmeiras, na Vila Belmiro, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, que estava marcada para começar as 16 horas (de Brasília) do próximo domingo, foi adiantada para sábado, 5, às 17 horas (de Brasília). De acordo com nota publicada pela entidade, a mudança deve-se ao fato da equipe alviverde ter a possibilidade de jogar na terça-feira caso se classifique para as quartas de final da Copa Libertadores da América – o time treinado por Abel Ferreira entra em campo nesta quarta-feira, 2, para encarar o Delfín, do Equador.

“Caso o Palmeiras se classifique na Copa Conmebol Libertadores, sua partida na fase seguinte da competição poderá ser na terça-feira subsequente. Sendo assim, a mudança permite preservar o intervalo mínimo entre partidas (66 horas) tendo em vista o eventual deslocamento internacional, sem prejuízo aos clubes disputantes por se tratar da partida entre clubes de um mesmo estado”, comunicou a CBF.

Santos e Palmeiras fazem um duelo direto pelas primeiras posições do Brasileirão. O Peixe é o sexto colocado na tabela, com 37 pontos somados em 23 rodadas. O Verdão, por sua vez, tem a mesma pontuação, mas leva vantagem no critério de desempate e possui um jogo a menos – diante do Vasco.