CBF sorteia confrontos da 3ª fase da Copa do Brasil; confira 

Lucas Figueiredo/CBF O Atlético-MG é o atual campeão da Copa do Brasil



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta segunda-feira, 28, em sua sede, no Rio de Janeiro, o sorteio dos 16 confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Atual campeão do torneio, o Atlético-MG terá pela frente o Brasiliense. Já o Palmeiras, vencedor da edição retrasada, medirá forças com o Juazeirense-BA. O Corinthians, por sua vez, jogará com a Portuguesa-RJ, enquanto o São Paulo duelará com o Juventude. Fortaleza x Vitória, Cruzeiro x Remo e Santos x Coritiba são outros duelos interessantes. Vale lembrar que, nesta fase, a classificação para as oitavas é decidia em dois jogos.

Das fases iniciais do torneio, 20 classificados avançaram: Altos-PI, Atlético-GO, Azuriz, Brasiliense, Ceará, Ceilândia, Coritiba, Cruzeiro, CSA, Cuiabá, Goiás, Juazeirense, Juventude, Portuguesa-RJ, Santos, São Paulo, Tocantinópolis, Tombense, Vila Nova e Vitória. Agora, nesta fase, 12 clubes vão estrear, sendo nove deles os representantes brasileiros na Libertadores: América-MG, Athletico-PR, Atlético-MG, Bragantino, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Fortaleza e Palmeiras. O Remo, campeão no Norte, o Bahia, campeão da Copa do Nordeste, e o Botafogo, campeão da Série B, também entram nesta fase.

Confira os 16 confrontos da Copa do Brasil