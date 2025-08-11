Jovem Pan > Esportes > Futebol > CBF vai apresentar novo calendário em 60 dias com estaduais reduzidos, diz Samir Xaud

CBF vai apresentar novo calendário em 60 dias com estaduais reduzidos, diz Samir Xaud

Cartola afirma que campeonatos terão de se adequar às normas da Confederação Brasileira de Futebol e que provável alteração tem benefícios a todos os envolvidos

  • Por Jovem Pan
  • 11/08/2025 15h09 - Atualizado em 11/08/2025 15h10
  • BlueSky
CBF/@rafaelribeirorio Presidente da CBF, Samir Xaud, afirma que vai apresentar em até 60 dias um novo calendário para o futebol brasileiro Em maio, Samir Xaud havia dito que o foco quanto às mudanças a partir do ano que vem será enxugar as datas dos estaduais para tornar menos desgastante o calendário

O presidente da CBF, Samir Xaud, fez a promessa nesta segunda-feira (11) de apresentar em 60 dias a proposta de um novo calendário para o futebol brasileiro. A principal modificação deve ser a redução dos estaduais para, no máximo, 11 datas. O cartola falou rapidamente a jornalistas sobre a proposta, sem se aprofundar no assunto, em evento em um hotel no Rio de Janeiro, onde foi discutido o primeiro modelo nacional de Fair Play Financeiro a ser introduzido no futebol brasileiro.

Em maio, ele havia dito que o foco quanto às mudanças a partir do ano que vem será enxugar as datas dos estaduais para tornar menos desgastante o calendário, alvo de constantes reclamações de técnicos e jogadores, que reivindicam período de descanso maior entre as partidas. A proposta será apresentada para análise dos clubes e federações, mas, segundo disse Xaud recentemente, não há mais discussões. “Não tem negociações, serão 11 datas”, afirmou. “O calendário brasileiro é muito cheio. Se não fizermos a redução, não vamos conseguir cumprir as tabelas”.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

O presidente entende que os estaduais terão de se adequar às normas da CBF e que a provável alteração é benéfica a todos os envolvidos, sobretudo em 2026, ano da primeira edição ampliada da Copa do Mundo, com 48 seleções. Nesta temporada, os estaduais foram disputados com, no máximo, 16 datas, caso do Campeonato Paulista. Foram disputados com início mais cedo por causa do Mundial, a partir de 12 de janeiro, e encerrados em 27 de março.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert

Leia também

Carlos Miguel cantou 'Palmeiras não tem Mundial' e se declarou ao Corinthians há 2 meses
Rodrygo é relacionado para amistoso do Real Madrid em possível adeus rumo ao Manchester City
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >