CBF vai oferecer R$ 61,4 milhões para ter Guardiola após a Copa do Mundo, diz jornal espanhol

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está disposta a abrir os cofres para contar com o treinador Pep Guardiola na seleção brasileira após a realização da Copa do Mundo de 2022, marcada para acontece entre 21 de novembro e 18 de dezembro deste ano. De acordo com matéria publicada pelo jornal espanhol “Marca”, nesta quinta-feira, 7, a entidade planeja oferecer 12 milhões de euros líquidos por ano (atualmente, R$ 61,4 milhões) para contar com o técnico. Apesar do valor expressivo, a quantia é inferior aos 20 milhões de euros (R$ 102,4 milhões) que o espanhol recebe no Manchester City. A reportagem do Grupo Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de imprensa da CBF, mas não obteve respostas até o momento. O texto será atualizado assim que houver qualquer manifestação por parte do órgão.

Considerado um dos melhores técnicos do mundo, Guardiola chegaria para substituir Tite, que já avisou que não permanecerá no comando da Canarinho depois da disputa do Mundial do Catar. O problema, no entanto, é que o comandante espanhol tem contrato com o Manchester City até o fim de junho de 2023 e não deve abrir mão do sonho de conquistar uma Liga dos Campeões com os britânicos – na atual edição, o time está nas quartas de final da principal competição de clubes do planeta. Pesa a favor da CBF a vontade do treinador em dirigir uma seleção nacional. Em algumas entrevistas, Pep admitiu que este deveria ser o seu novo passo na carreira. Com 51 anos, ele soma passagens marcantes também por Barcelona e Bayern de Munique, colecionando 31 troféus. Confira todos abaixo.

Título de Guardiola como treinador

Barcelona

Mundial de Clubes: 2009, 2011

Liga dos Campeões: 2008–09, 2010–11

Supercopa da Europa: 2009, 2011

Campeonato Espanhol: 2008–09, 2009–10, 2010–11

Copa do Rei: 2008-09, 2011–12

Supercopa da Espanha: 2009, 2010, 2011

Bayern de Munique

Mundial de Clubes: 2013

Supercopa da Europa: 2013

Campeonato Alemão: 2013–14, 2014–15, 2015–16

Copa da Alemanha: 2013–14, 2015–16

Manchester City