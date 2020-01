Ceará anuncia a contratação de Rafael Sóbis até o final de 2020

Reprodução Rafael Sóbis é o novo reforço do Ceará



O Ceará anunciou a contratação do atacante Rafael Sóbis neste domingo (5). Através das redes sociais, o clube nordestino afirmou que o ex-jogador do Internacional reforçará a equipe até o final de 2020.

“Recebeu a notificação e já tava preparando o comentário ANUNCIA LOGO, né? Pode ficar tranquilo: é do VOZÃO! Com toda sua experiência, Rafael Sóbis defenderá o Mais Querido em 2020. Bem-vindo!”, escreveu o clube.

Depois de passar duas temporadas no Cruzeiro, Sóbis retornou ao Internacional em 2019, quando fez parte do time vice-campeão da Copa do Brasil, sob o comando de Odair Hellmann. O Colorado, no entanto, preferiu não estender o vínculo do experiente jogador de 34 anos.

Além de Rafael Sóbis, Vinicius (ex-Atlético-MG), Klaus (ex-Internacional) e Rogério, que já passou por Sport e São Paulo, devem chegar ao elenco de Argel Fucks para esta temporada.