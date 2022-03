Ceará demite Tiago Nunes após eliminação na Copa do Nordeste

Contratado na temporada passada para tirar o Vozão da luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o técnico se despede sem nenhum título

Reprodução/Twitter/@CearaSC Tiago Nunes foi demitido pelo Ceará



O Ceará comunicou nesta sexta-feira, 25, que demitiu o treinador Tiago Nunes após o time ser eliminado nos pênaltis para CRB, na noite de ontem. Contratado na temporada passada para tirar o Vozão da luta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o técnico se despede sem nenhum título. Isto porque a equipe também caiu no Campeonato Cearense, diante do Iguatu, no fim de fevereiro. Além dele, também deixam a equipe os auxiliares técnicos Evandro Fornari e Kelly Guimarães e o analista de desempenho Pedro Sotero. De acordo com a diretoria, um novo profissional deve ser anunciado nos próximos dias.