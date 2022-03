Ceará oficializa a contração de Dentinho, ex-Corinthians e Shakhtar Donetsk

O atacante é o oitavo reforço da equipe cearense e disputará a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana

Felipe Santos / Ceará SC Ceará oficializa a contratação de Dentinho, ex-Corinthians



O Ceará oficializou, na tarde desta quarta-feira, 2, a contratação do atacante Bruno Ferreira Bonfim, mais conhecido como Dentinho. Através de comunicado oficial, o Vozão informou que o jogador de 33 anos, que estava livre no mercado da bola, assinou vínculo válido até o fim de 2022. Formado nas categorias de base do Corinthians, o atleta ficou nove temporadas no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia – no período, ele chegou a ser emprestado ao Besiktas, da Turquia, por um ano. Desta forma, Dentinho se torna o oitavo reforço da equipe cearense, que disputará a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana.