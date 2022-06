Ceará vence clássico contra o Fortaleza em jogo atrasado do Brasileirão

Cléber marcou o único gol da partida na Arena Castelão; Leão do Pici segue como lanterna

LC MOREIRA/ESTADÃO CONTEÚDO Cléber marcou o único gol da partida, na vitória do Ceará contra o Fortaleza



Em jogo adiado da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza recebeu o Ceará no clássico estadual e perdeu por 1 a 0, na Arena Castelão. O resultado deixa o Vozão em 15º lugar, enquanto o Fortaleza se mantém na lanterna do campeonato. A partida foi dominada pelos visitantes, que tiveram mais posse de bola e mais chances de balançar as redes. Principalmente porque aos 15 minutos, Felipe foi expulso por agressão e deixou o Leão do Pici com um a menos. Nos acréscimos, Cléber bateu no cantinho do goleiro Boeck e abriu o placar. No segundo tempo, aos 13 minutos, Romero perdeu a chance de empatar. Aos 40, João Ricardo fez grande defesa e manteve o placar em 1 a 0. Na 9ª rodada, do fim de semana, o Ceará recebe o Coritiba no sábado, dia 04, às 19h (horário de Brasília) e o Fortaleza viaja para enfrentar o Flamengo, no domingo, às 16h.