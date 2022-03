Ceni e Abel Ferreira devem utilizar força máxima no clássico São Paulo x Palmeiras; veja escalações

O Choque-Rei também vale a vaga antecipada para as quartas de final do Campeonato Paulista

RICHARD CALLIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Miranda, Reinaldo e Rony na final do Paulista de 2021 entre Palmeiras e São Paulo



Rogério Ceni e Abel Ferreira devem colocar o que tem de melhor para o clássico entre São Paulo e Palmeiras, marcado para começar às 20h30 (de Brasília) desta quinta-feira, 10, no Morumbi, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Do lado do treinador do Tricolor, são baixas apenas o goleiro Jandrei, que cumpre o protocolo da FPF após se infectar com o novo coronavírus, além dos machucados Gabriel Neves e Igor Vinícius. Assim o provável time são-paulino tem: Tiago Volpi; Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Léo (Reinaldo); Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Igor Gomes (Nikão) e Gabriel Sara; Eder (Rigoni) e Calleri.

Já Abel Ferreira só não poderá contar com Luan, Gabriel Menino e Patrick de Paula, que estão em processo de recuperação de lesões. Ainda assim, o Palmeiras deve entrar em campo com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa e Raphael Veiga; Dudu e Rony. Além da importância do clássico, o Choque-Rei também vale a vaga antecipada para as quartas de final do Estadual – quem vencer, estará matematicamente classificado para o mata-mata. Além disso, o técnico português tenta acabar com dois tabus: o de nunca ter batido o São Paulo no Morumbi e o de não ganhar de Rogério Ceni.