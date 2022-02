Chelsea bate o Lille na partida de ida das oitavas da Champions; Villarreal e Juventus empatam

Time inglês dominou a partida e marcou com Havertz e Pulisic; jogos da volta serão no dia 16 de março

JUSTIN TALLIS / AFP Pulisic comemora gol do Chelsea na Liga dos Campeões em momento que o Lille ameaçava crescer na partida



O Chelsea colocou um pé nas quartas de final da Liga dos Campeões nesta terça, 22, ao vencer o Lille por 2 a 0 em casa. Dominante durante todo o jogo, a equipe inglesa saiu na frente com Kai Havertz logo aos oito minutos de jogo, e aumentou no começo do segundo tempo com Pulisic, quando o Lille ameaçava uma reação. Agora, o time francês precisa vencer por três gols de diferença para se classificar. No outro jogo do dia, Villarreal e Juventus empataram em 1 a 1 na Espanha: Vlahovic abriu o placar com apenas 32 segundos de jogo, em sua estreia na Champions, e Dani Parejo empatou aos 21 minutos da etapa final. Os atletas do Villarreal ainda reclamaram muito pelo volante Rabiot receber apenas amarelo por uma entrada em Chukwueze, ao invés de ser expulso. A Juventus pode apenas empatar sem gols para se classificar, enquanto a equipe espanhola avança com vitória ou empate com dois ou mais gols. Os jogos da volta estão marcados para o dia 16 de março.