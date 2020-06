Chilavert e presidente da Conmebol não entram em acordo em ação de calúnia

Reprodução Chilavert responde na justiça por acusar Domínguez, da Conmebol, de corrupção



O ex-goleiro José Luis Chilavert e o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, participaram de uma audiência de conciliação no tribunal de Assunção, no Paraguai, como parte do processo de calúnia, difamação e injúria movido pelo dirigente, mas não entraram em um acordo.

O ídolo da seleção paraguaia participou da sessão de hoje de maneira virtual, que já vive em Buenos Aires, na Argentina. A juíza Cándida Fleitas, no entanto, determinou que os dois devem voltar a se encontrar em um novo julgamento, ainda sem data marcada.

Domínguez moveu o processo após declarações ofensivas feitas nas redes sociais pelo ex-goleiro. O advogado Claudio Lovera foi taxativo sobre o caso. “Comunicamos que não temos vontade de conciliação. A partir disso, a defesa afirmou algo semelhante”, afirmou.

Wilson Marinoni, advogado de Chilavert, acusou o dirigente de estar envolvido com corrupção também em veículos de imprensa paraguaios e argentinos. A intenção do cliente é que seja realizado o julgamento oral, com direito a transmissão na televisão.

Chilavert não se referiu apenas ao período de Domínguez no comando da Conmebol, iniciado em 2016, mas também na Associação Paraguaia de Futebol, em que diz ter provas de que teve a imagem prejudicial pelo então mandatário.

A juíza ainda determinará a data do julgamento oral, que deverá acontecer com as duas partes no tribunal. Os advogados acreditam em uma data ainda neste ano.

* Com EFE